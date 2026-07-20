Investiční svět tradičně považuje venture kapitál a private equity za oddělené světy, což má samozřejmě svou logiku. Liší se rizikem, investičním horizontem i typem firem. Venture kapitál sází na nové nápady a mladé firmy s růstovým potenciálem, kde většina investic selže a návratnost táhne hrstka výjimečných úspěchů. Private equity kapitál naproti tomu vstupuje do zavedených neveřejně obchodovaných společností a pomáhá jim růst a zvyšovat hodnotu s cílem pozdějšího prodeje se ziskem.
Právě v tomto rozdělení ale leží velká příležitost.
Co se dočtete dál
- Na čem stojí budoucnost investování.
- Jakou výhodu má v tomto smyslu průmyslové Česko.
- Co musíme udělat, abychom výhody využili.
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