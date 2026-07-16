Za každou myslitelnou cenu se Benjamin „Bibi“ Netanjahu hodlá udržet v křesle izraelského premiéra i po říjnových volbách. Pro vlastní prospěch je ochoten obětovat nejen demokracii a právní stát, ale i ty sekulární občany vlastní země, kteří na bojištích a berních úřadech dennodenně doplácejí na ultraortodoxní věřící stejně jako na násilnické židovské osadníky.

Stalo se tuto středu (15. července). Poslanec Dan Illuz opustil Netanjahuovu stranu Likud. „Prostě vás nemůžu žádat, abyste hlasovali pro stranu, kterou už sám volit nebudu,“ obrátil se na voliče v Kanadě narozený politik.

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Co se dočtete dál

  • S kým může Netanjahu postavit koalici?
  • Proč jsou říjnové volby pro Izrael klíčové?
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