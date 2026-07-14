Evropský automobilový průmysl prochází jedním z nejnáročnějších období za několik desetiletí. Tradiční výrobci, jako jsou Volkswagen, Stellantis nebo Renault, mají stále větší potíže s konkurenceschopností a zatím marně hledají cestu, jak to řešit. Na jedné straně velmi rychle vzrostla konkurence čínských automobilek, které dokážou nabízet moderní elektromobily za výrazně nižší ceny. Na straně druhé se zvyšuje tlak amerických výrobců, kteří mají náskok v oblasti softwaru a autonomního řízení. Evropské firmy ztrácejí podíl nejen na zahraničních trzích, ale postupně i na domácím trhu.
Příčin je více. Evropská výroba je zatížena vysokými cenami energií, rostoucími mzdovými náklady i rozsáhlou regulací. Automobilky navíc často vyvíjejí nové modely podstatně déle než jejich asijští konkurenti a jen obtížně dohánějí technologický náskok v oblasti digitalizace vozidel. Přitom právě software, baterie a umělá inteligence se stávají hlavními faktory konkurenceschopnosti.
Řešení obtíží evropských automobilek se neobejde bez zásadních změn. Především bude nutné zrychlit vývoj nových modelů a dále prohloubit automatizaci výroby. Klíčové bude také sjednocování platforem, omezení zbytečné modelové a výbavové roztříštěnosti a posílení vlastních softwarových kompetencí. Neméně důležitou podmínkou je rozvoj evropské výroby baterií a dalších strategických komponent, které dnes z velké části pocházejí z Asie.
Velkou roli však sehrají také hospodářské politiky jednotlivých států i celé EU. Konkurenceschopnosti nejen evropských výrobců automobilů, ale celého průmyslu by zásadně pomohly nižší ceny energií, menší administrativní zátěž či hlubší integrace evropského kapitálového trhu, která by usnadnila financování inovací. Smyslem není chránit evropské výrobce před konkurencí, ale vytvořit předpoklady, které jim umožní soutěžit za srovnatelných podmínek.
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Makroekonomické důsledky budou významné. Automobilový průmysl představuje přibližně sedm procent HDP unie a zaměstnává více než 13 milionů lidí přímo či nepřímo. V Česku je jeho význam ještě podstatně vyšší. Pokud se evropským výrobcům podaří obnovit konkurenceschopnost, může to znamenat vyšší investice, rychlejší růst produktivity i mezd a posílení exportní výkonnosti celé evropské ekonomiky. Naopak pokračující ztráta tržních podílů by vedla ke slabším investicím, tlaku na zaměstnanost v průmyslu a dlouhodobému zpomalení ekonomického růstu, zejména v zemích, jejichž prosperita je na automobilovém průmyslu významně závislá.
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