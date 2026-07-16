Kolumbie měla být po dlouholetém vnitřním ozbrojeném konfliktu symbolem míru. Před deseti lety podepsala vláda Juana Manuela Santose s Revolučními ozbrojenými silami Kolumbie (FARC) jednu z nejkomplexnějších mírových dohod 21. století, jež vedla mimo jiné k odzbrojení několika tisíc guerillových bojovníků. Po Santosovi se v prezidentském úřadu vystřídali Iván Duque a Gustavo Petro, každý s odlišným přístupem k dohodě. Ani jeden z nich však nepředstavoval úplný konec mírového procesu.
Letos 21. června si Kolumbijci zvolili prezidenta, který slibuje ukončení jednání s ozbrojenými skupinami, megavěznice v džungli a politiku tvrdé ruky. Proč a jak k takové změně preferencí došlo? A pomůže tato takzvaná politika „mano dura“ (železná pěst) tam, kde mír nenaplnil očekávání?
Co se dočtete dál
- Jakými způsoby se v zemi rozšířily ozbrojené skupiny?
- Proč se v zemi nedaří posílit mír?
- Jaké konkrétní kroky plánuje nový prezident?
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