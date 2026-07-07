Ministerstvo průmyslu a obchodu se pod vedením Karla Havlíčka snaží o vytvoření stabilnějšího a předvídatelnějšího podnikatelského prostředí. Zároveň ale platí, že největší výzvy ministra Havlíčka teprve čekají. Především v podobě rozsáhlých antibyrokratických reforem, modernizace české ekonomiky a podpory digitalizace. Teprve úspěch v těchto oblastech by vedl k posílení konkurenceschopnosti Česka.
První důležitou změnou, kterou podnikatelé ocenili, bylo splnění předvolebního slibu převzít na účet státu platby za obnovitelné zdroje. Česko stále patří mezi energeticky nejnáročnější ekonomiky, takže každé snížení ceny energií hraje velkou roli. A jelikož zemědělství a potravinářství patří mezi energeticky náročné sektory, má rozhodnutí snížit firmám ceny energií významný podíl na tom, že potraviny jsou dnes levnější než před rokem.
Co se dočtete dál
- Kdy a jak skončí regulace cen pohonných hmot?
- Jaké konkrétní kroky obsahuje připravovaný antibyrokratický balík?
- Jaké jsou plány na digitalizaci ekonomiky?
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