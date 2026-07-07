Ministerstvo průmyslu a obchodu se pod vedením Karla Havlíčka snaží o vytvoření stabilnějšího a předvídatelnějšího podnikatelského prostředí. Zároveň ale platí, že největší výzvy ministra Havlíčka teprve čekají. Především v podobě rozsáhlých antibyrokratických reforem, modernizace české ekonomiky a podpory digitalizace. Teprve úspěch v těchto oblastech by vedl k posílení konkurenceschopnosti Česka.

Velkou výhodou pro podnikatele je, že s nimi Karel Havlíček intenzivně komunikoval i v opozici a do voleb šel s pečlivě prodiskutovanou hospodářskou strategií. Na rozdíl od jeho předchůdců se pak na ministerstvu průmyslu a obchodu nezačal před podnikateli schovávat a byznys tak má konečně v ministrovi skutečného partnera.

První důležitou změnou, kterou podnikatelé ocenili, bylo splnění předvolebního slibu převzít na účet státu platby za obnovitelné zdroje. Česko stále patří mezi energeticky nejnáročnější ekonomiky, takže každé snížení ceny energií hraje velkou roli. A jelikož zemědělství a potravinářství patří mezi energeticky náročné sektory, má rozhodnutí snížit firmám ceny energií významný podíl na tom, že potraviny jsou dnes levnější než před rokem.

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