Čerstvě vydaný Digital News Report 2026 přináší jednu zásadní novinku – poprvé v historii jsou sociální sítě a videoplatformy nejčastějším zdrojem zpráv. Předstihly televizní zpravodajství, zpravodajské weby a aplikace klasických médií.
Je to zjevný a neúprosný trend. A navíc se netýká pouze mladých lidí, postupně zasahuje téměř všechny věkové skupiny.
Co se dočtete dál
- Proč celková důvěra v média klesá, zatímco důvěra v jednotlivé mediální značky drží?
- Jaký vliv mají sociální sítě na politickou komunikaci v Česku?
- Jaké kroky chybějí v České republice v oblasti regulace digitálního prostoru?
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