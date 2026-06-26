Čerstvě vydaný Digital News Report 2026 přináší jednu zásadní novinku – poprvé v historii jsou sociální sítě a videoplatformy nejčastějším zdrojem zpráv. Předstihly televizní zpravodajství, zpravodajské weby a aplikace klasických médií.

Je to zjevný a neúprosný trend. A navíc se netýká pouze mladých lidí, postupně zasahuje téměř všechny věkové skupiny.

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Co se dočtete dál

  • Proč celková důvěra v média klesá, zatímco důvěra v jednotlivé mediální značky drží?
  • Jaký vliv mají sociální sítě na politickou komunikaci v Česku?
  • Jaké kroky chybějí v České republice v oblasti regulace digitálního prostoru?
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