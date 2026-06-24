Zatímco se v horkém začátku léta část populace stěhuje na dovolenou, český, potažmo unijní krypto svět čeká velké stěhování kryptoměn. Už 1. července totiž v Evropské unii definitivně končí přechodné období pro regulaci MiCA. Pro tisíce nelicencovaných zahraničních i lokálních platforem to znamená okamžitou stopku, což znamená pro statisíce až miliony dosavadních investorů s takřka nerudovským otazníkem, kam se svým kryptem?
Regulace však není jen obstrukce, ale i tržní příležitost. A zajímavé je se touto rozdílnou optikou podívat z genderového pohledu. Čeští muži důvěřují kryptoměnám podstatně více než ženy. A nejen to, celých 34,0 procenta přiznává, že vidí v kryptoaktivech šanci na spekulativní profit z kurzových pohybů, a 23,3 procenta si dokáže představit budoucnost, kde klasickou korunu či euro zcela nahradí digitální mince. Ukázal to mezinárodní průzkumu služby crypto4me, v němž odpovídalo téměř 950 respondentů ze střední Evropy.
Zda se s nadcházející regulací tento apetit u mužů sníží, nebo naopak naroste, se ukáže až s odstupem času. U žen bych ovšem odhadoval jasnější efekt. Češky jsou totiž k digitálním měnám nejen skeptičtější než Slovenky nebo Maďarky, ale zejména mnohem více v porovnání s muži. Vizi čistě kryptoměnového systému si nedovede představit 87 procent z nich. Za štít proti inflaci kryptoaktiva nepovažují téměř dvě třetiny žen a plných 57 procent upřímně přiznává, že neví, proč by taková aktiva měly vůbec vlastnit.
Od července se tyto postoje mohou postupně měnit. Regulace svou přísností totiž nejen omezí šíři nabídky služeb, ale zároveň přichází s opatřeními, která řadu povinností pro poskytovatele staví na roveň bankám. Tyto prvky spolu s další osvětou o kryptoměnách mohou udělat z žen dynamicky rostoucí segment trhu.
Co však žádná regulace nezajistí, je zabránění cenové volatilitě. Riziko, že raketově rostoucí cena dané kryptoměny náhle spadne o desítky procent. Z tohoto úhlu pohledu pak ovšem lze považovat větší skepsi žen v porovnání s muži za zdravou obezřetnost.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit