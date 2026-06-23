Popularita hasičského povolání neklesá. Spíše naopak. Na řadě míst v Česku hlásí na středoškolských oborech s požární tematikou dvoj- i trojnásobný převis, někde se otevřely nové. Dobré image hasičů pomáhají hasičské kroužky, kam mladí docházejí od dětství a odkud také zájemci o tyto obory většinou přicházejí.

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Co se dočtete dál

  • Proč se děti na hasičské školy hlásí.
  • Jaký je zájem o hasičské spolky a další aktivity pro děti.
  • Jaké mají uplatnění po škole.
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