Popularita hasičského povolání neklesá. Spíše naopak. Na řadě míst v Česku hlásí na středoškolských oborech s požární tematikou dvoj- i trojnásobný převis, někde se otevřely nové. Dobré image hasičů pomáhají hasičské kroužky, kam mladí docházejí od dětství a odkud také zájemci o tyto obory většinou přicházejí.
Co se dočtete dál
- Proč se děti na hasičské školy hlásí.
- Jaký je zájem o hasičské spolky a další aktivity pro děti.
- Jaké mají uplatnění po škole.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.