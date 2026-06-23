První velký pohřeb Visegrádské skupiny se konal po vstupu zemí střední Evropy do Evropské unie a NATO. Jenže čtyři středoevropské země posléze zjistily, že se jim regionální spolupráce může hodit i uvnitř EU. Druhý pohřeb přišel poté, co si ze skupiny udělal hlavní nástroj svého vlivu a zahraniční politiky premiér Viktor Orbán – a dostal se po ruské invazi na Ukrajinu do střetu s konzervativními Poláky, kteří v ideologicky sice spřízněném maďarském premiérovi viděli hlavně ruského pohůnka.
Teď se visegrádskou spolupráci snaží z hrobu vzkřísit Orbánův nástupce Péter Magyar a také z ní udělat klíčový nástroj své zahraniční politiky, kterou ale jeho vláda teprve formuje. Bodem obratu se má stát úterní premiérský summit na zámku v Gödöllö.
Co se dočtete dál
- Proč chce Magyar oživit V4?
- K čemu se Visegrád hodí Babišovi?
- Co V4 potřebuje víc než summity?
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.