První velký pohřeb Visegrádské skupiny se konal po vstupu zemí střední Evropy do Evropské unie a NATO. Jenže čtyři středoevropské země posléze zjistily, že se jim regionální spolupráce může hodit i uvnitř EU. Druhý pohřeb přišel poté, co si ze skupiny udělal hlavní nástroj svého vlivu a zahraniční politiky premiér Viktor Orbán – a dostal se po ruské invazi na Ukrajinu do střetu s konzervativními Poláky, kteří v ideologicky sice spřízněném maďarském premiérovi viděli hlavně ruského pohůnka.

Teď se visegrádskou spolupráci snaží z hrobu vzkřísit Orbánův nástupce Péter Magyar a také z ní udělat klíčový nástroj své zahraniční politiky, kterou ale jeho vláda teprve formuje. Bodem obratu se má stát úterní premiérský summit na zámku v Gödöllö.

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