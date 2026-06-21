Rozjíždí se kampaň pro pražské komunální volby a s ní opět vyplouvá na povrch konstanta, která je noční můrou Andreje Babiše. Hnutí ANO má s Prahou problém, Praha má problém s hnutím ANO a letos tomu nebude jinak. Průzkumy naznačují, že na rozdíl od zbytku země si Babiš dojde v Praze pro další porážku. A zmatek kolem výběru stranického kandidáta na primátora potíže ještě umocňuje. Otázka tedy zní: Jak to nakonec s babišovci v Praze dopadne?

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Co se dočtete dál

  • Jak se v Praze historicky hnutí ANO nedaří a co za tím je.
  • Kdo by mohl Babišovu stranu vést do voleb a proč je s tím takový problém.
  • Jak to s ANO v Praze v říjnu dopadne.
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