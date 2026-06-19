Česká inflace v květnu klesla k cílovým dvěma procentům a v unijním srovnání skončila dokonce jako druhá nejnižší. Přesto ČNB zvýšila úrokové sazby – a rozhodně k tomu měla důvod. Aktuálně je sice inflace nízká a v dalších měsících může krátkodobě klesnout i pod dvouprocentní hranici, klíčovým faktem však zůstává, že inflační tlaky nepolevují. Jsou pouze zastřené dočasnými pozitivními efekty, jako je pokračující zlevňování energií (ovlivněné zejména přesunem poplatků za obnovitelné zdroje na státní rozpočet) či aktuální, velmi pravděpodobně jen přechodné, zlevnění potravin. Jen bez těchto dvou faktorů by byla inflace zhruba o jeden procentní bod vyšší.
Centrální banka tak sice může aktuální vývoj kvitovat, rozhodně však nemůže být spokojená s inflačním výhledem. Jakmile totiž odezní mimořádné a časově omezené vlivy, začne se znovu naplno projevovat jádrový inflační tlak tažený především růstem cen služeb a celková inflace se začne zvyšovat. Téměř jeden procentní bod jí totiž přidávají ceny na realitním trhu, a to jak nájmů, tak bytů, u nichž lze asi těžko čekat zlevnění.
Babiš ochutnal stejnou medicínu, jakou musel spolknout Trump. Nátlak na ČNB není dobrá cesta, jak zlevnit hypotéky
Existuje sice faktor s potenciálně silným protiinflačním dopadem – konec války v Perském zálivu –, ten však provázejí dvě významná „ale“. Za prvé, do spotřebitelských cen se konflikt dosud promítl jen omezeně (výjimkou jsou pohonné hmoty). Za druhé, lze očekávat nastavení nové, pravděpodobně vyšší cenové hladiny u komodit. Ani pokud by se situace v regionu skutečně rychle stabilizovala, nedá se předpokládat, že ceny ropy, zemního plynu, hnojiv či chemikálií se rychle vrátí na předválečné úrovně.
Čtvrteční krok ČNB tak navzdory nízké aktuální inflaci působí logicky. Banka se jím jasně hlásí ke svému mandátu i k nezávislosti, přičemž své rozhodnutí v podstatě avizovala předem. Jistě, ČNB mohla ještě určitou dobu vyčkávat, nakonec však zvolila přístup „když už, tak hned“. Taková strategie jí ve výsledku poskytuje lepší výchozí pozici, čím dříve reaguje, tím spíše nebude nucena podobný krok v dalších měsících opakovat. V každém případě se česká ekonomika ani realitní trh po čtvrtprocentním zvýšení sazeb rozhodně ne(z)hroutí.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit