Články o vysokoškolském vzdělání se v českých médiích omezují většinou na žebříčky vysokých škol a jejich financování ze státního rozpočtu. Nepřekvapuje, že ve světových hodnoceních se naše vysoké školy nacházejí v pořadí od třetí stovky níže. Když se chlubíme Karlovou univerzitou, raději opomíjíme její pozici v globálním hodnocení univerzit, nýbrž zdůrazňujeme její téměř 700letou historii. Pokud se v médiích objeví zmínka o zasedáních konference rektorů jako vrcholné reprezentace českých univerzit a vysokých škol, tak nejčastěji v souvislosti s jejími požadavky na růst rozpočtových výdajů.
Za posledních 15 let od roku 2011 se výdaje na vysoké školy snížily z 2,96 procenta celkových výdajů státního rozpočtu na 2,27 procenta. Měřeno podílem na HDP, klesly z 0,83 na 0,62 procenta. Vezmeme-li v úvahu populační vývoj a pokles počtu všech vysokoškolských studentů v Česku včetně zahraničních, klesl za 15 let jejich počet téměř o 57 tisíc, což představuje 14,5 procenta. Tím i při klesajícím podílu rozpočtových výdajů vzrostly výdaje státu ve sledovaném 15letém období v průměru na jednoho studenta z 90 tisíc korun téměř na 194 tisíc, což představuje nárůst o 115 procent. Při kumulované inflaci 70,5 procenta za sledované období stát zaplatil vysokým školám v průměru za studenta reálně o 44,5 procenta více. Nejde o malý růst, přesto z hlediska škol nedostatečný.
Ekonomická věda prokázala, že nejefektivnějšími investicemi jsou ty, které směřují do vlastního vzdělání a zdraví. Totéž by mělo platit i pro investice ze strany státu. Ukazuje se ale, že u státních investic do veřejného školství je to s efektivitou horší a pozice českých vysokých škol v globálních žebříčcích se dlouhodobě nezlepšuje.
Žádoucí změna trendu vyžaduje radikální reformu. Tu nelze provést bez zásadní změny vysokoškolského zákona. Jeho první nástřel dává naději, že by mohl poskytnout prostor ke strukturálním změnám, díky nimž se v dlouhém období začnou pozitivním směrem v globálních žebříčcích kvality posouvat i české vysoké školy.
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