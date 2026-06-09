SpaceX míří na burzu a chtě nechtě i do portfolií mnoha akciových investorů. Nově upravená pravidla burzy Nasdaq umožní vstup SpaceX do indexu už za 15 dnů od IPO. Pak akcie SpaceX budou muset nakupovat fondy, ETF i další institucionální investoři sledující burzovní index. Chystaný úpis má být mimořádně velký, ale zároveň i malý. Společnost Elona Muska si jde na trh pro rekordních 75 miliard dolarů, při ceně 135 dolarů za akcii a ocenění kolem 1,75 bilionu dolarů. To by z ní udělalo jednu z největších amerických firem podle tržní kapitalizace.
Paradoxem je, že ačkoli půjde objemem o historicky obří IPO, na trh se má dostat jen zhruba čtyři až pět procent akcií. Malý volně obchodovaný podíl, silná značka, blokovací období pro insidery, nedávné rozdělení akcií v poměru 1 : 5 a nadstandardní alokace drobným investorům vytvářejí ideální prostředí pro prudké cenové pohyby hned v prvních dnech obchodování. Trh přitom už dnes ukazuje, že hlad po „vesmírných“ akciích je mimořádný a patří mezi nejsilněji rostoucí akcie v letošním roce. Investoři by se ale měli mít na pozoru, neboť podle nezávislých analytiků Morningstar je skutečná hodnota SpaceX násobně nižší (asi 780 miliard dolarů), než na co ji ocení IPO.
Musk je realista, který s akciemi SpaceX prodává i sny. Rekordní bonus pro něj to jen podtrhuje
SpaceX není jeden jednoduchý byznys, ale kombinace tří velmi odlišných segmentů. Nejvýdělečnější je nyní Starlink, který už obsluhuje miliony zákazníků a tvoří hlavní ziskový pilíř společnosti. Druhým segmentem je vesmírná logistika v čele s Falcon 9, jedná se o technologicky mimořádně silnou odnož a Starship ji může ještě vytříbit. Vedle toho však stojí ztrátové xAI, jehož přínos je zatím nejistý a které posunulo celou skupinu do ztráty vlivem výrazných investic do AI infrastruktury. Právě tato směs ziskového růstu, technologické dominance a zároveň obrovských investičních nároků dělá z ocenění SpaceX velmi citlivé téma.
S akciemi se začne obchodovat v pátek 12. června a krátkodobě může být poptávka po nich enormní. Dlouhodobě však rozhodne, zda SpaceX dokáže obhájit ocenění, které už dnes předbíhá i velmi optimistická očekávání. Po odeznění euforie a po skončení blokovacích období pro insidery může přijít vystřízlivění.
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