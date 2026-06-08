Ústava České republiky zakotvila nerovnost mezi občany. Na část ústavních činitelů se zákony nevztahují stejně jako na běžné Čechy. Jejich imunita je příliš široká, v případě prezidenta republiky doslova absurdně.
Než se podařilo zrušit doživotní imunitu zákonodárců, muselo uplynout dvacet let a návrh bylo nutné podat opakovaně v několika funkčních obdobích sněmovny. Přáli jsme si tehdy, aby se rozdíl mezi vyvolenými a ostatními dále snižoval.
Co se dočtete dál
- Jak ústavní imunita v praxi rozdělila občany a ústavní činitele.
- Proč zrušení doživotní imunity poslanců trvalo dvacet let.
- Jak se změnil přístup Poslanecké sněmovny k žádostem policie o vydání v různých volebních obdobích.
- Jak návrh ústavní novely č. 214 mění (nebo nechává beze změny) proceduru stíhání zákonodárců.
- Jak politická obchodování a koaliční dohody brání vydání členů vlády či strany.
- Proč je nyní zrušení neoprávněně široké imunity při současném politickém rozložení sil nereálné.
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