Tak se nám – ve jménu spravedlivého boje proti šedé (nezdaněné) ekonomice – znovuzrodilo EET. Nenajdete ekonoma, který by nepodporoval stát v boji proti šedé ekonomice. Proto ekonomy mrzí, když ten stejný stát zrovna na právě probíhající schůzi sněmovny naplánoval druhé čtení novely zákona, který přinese opačný přechod: z legální (a řádně zdaněné) ekonomiky do šedé, někdy i černé. A nemrzí je to kvůli těm ušlým daním, nýbrž kvůli tomu lidskému neštěstí, které tím stát způsobí.
EU nově nařídila členům zavést jistá pravidla pro spotřebitelské úvěry. My už je zavedena máme, míří tím hlavně na některé západní země. My máme jeden z nejregulovanějších trhů který spotřebitele chrání. Ač by tak stačilo odeslat zprávu „Splněno!“, stát chce být opět papežštější papeže a zavést cenové stropy (které EU nepožaduje). A to ještě níž, než už dnes aplikují české soudy. A má pocit, že tím stropem někomu přivodí levnější úvěr. Nepřivodí.
Zastropování úroků u nebankovních půjček: Dobrý úmysl se slepou diagnózou
Zastropované úvěry nejsou zastropovaná nafta. Pumpař, který má na dálnici vyšší náklady s jejím prodejem, ji prodá „se ztrátou“ aspoň za tu státně zastropovanou cenu. (Kdyby neprodal vůbec, měl by ztrátu ještě větší, mzdu zaměstnancům platí dál. A strop je dočasný, zavřít pumpu se nevyplatí.) Úvěry ale nejsou peníze, které by jinak ležely, a tak by je věřitel udal „alespoň“ za tu zastropovanou cenu. Podle českého práva si nebankovní poskytovatel půjček musí sám ty půjčované peníze (draze) vypůjčit. Takže nově se stropem si je prostě nepůjčí. A některým lidem přestane půjčovat.
A proč jim musí půjčovat za dráž? Lidé, kterým ani banky nepůjčí, jsou rizikoví a ne všichni splatí. Ale to ještě neznamená, že ty peníze třeba na opravu pračky nepotřebují. Legislativec (který má peníze i na pračku novou) mu tak tím stropem legální peníze na opravu pračky upře. Rizikoví lidé už mají ale i tak život těžký než se nechat státem nutit do ručního praní. Půjčí si v šedé ekonomice (jak vidíme na Slovensku po zavedení stropu), za ještě horších neregulovaných podmínek. Nebo v zastavárně. Ale to už legislativec neuvidí. Ekonom ano, a nechápe, proč chce legislativec těm nešťastným lidem ještě přitěžovat.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist