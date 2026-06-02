Česko patří mezi země s nejnižším podílem vysokoškolsky vzdělaných lidí v Evropě. Podle dat Eurostatu má terciární vzdělání jen 24 procent populace, zatímco v zemích jako Irsko nebo Švédsko je to téměř polovina dospělé populace, česká ekonomika dlouho stála spíše na průmyslu, technické zručnosti a silné tradici odborného středního školství. Tento model byl desítky let úspěšný. Automobilky a průmyslové firmy dokázaly dobře zaměstnat i lidi bez vysokoškolského diplomu a nabídnout jim relativně solidní mzdy.

Kořeny dnešního stavu sahají do socialismu, kdy byly vysoké školy malé, elitní a výrazně limitované. Po roce 1989 sice počet studentů výrazně vzrostl, ale Česko startovalo z velmi nízké základny a expanze univerzit nebyla tak výrazná jako například v Polsku nebo ve Skandinávii. Navíc ekonomika stále nabízela dostatek dobře placené práce i pro středoškoláky.

Problém je, že svět se mění. Roste význam automatizace, umělé inteligence a služeb s vysokou přidanou hodnotou. Konkurenční výhoda založená na levnější průmyslové výrobě postupně slábne. Země, které chtějí dlouhodobě růst rychleji, dnes potřebují větší podíl lidí schopných pracovat v technologicky a analyticky náročných profesích.

Nízký podíl vysokoškolsky vzdělané populace proto přestává být jen statistickou zajímavostí a stává se ekonomickým limitem. Projevuje se pomalejším posunem ekonomiky směrem k činnostem s vyšší přidanou hodnotou, nižší produktivitou práce i slabší schopností vytvářet domácí technologické firmy. Současně roste riziko polarizace trhu práce. Lidé s nižší kvalifikací budou pod tlakem automatizace ztrácet část dosavadních jistot, zatímco poptávka po vysoce kvalifikovaných profesích poroste.

Nejde přitom o to poslat všechny na univerzity. Česko bude stále potřebovat kvalitní technické a řemeslné profese. Klíčové ale bude zvýšit kvalitu vysokých škol, posílit technické a digitální obory a mnohem více investovat do celoživotního vzdělávání. Svět, ve kterém člověk získal kvalifikaci ve dvaceti a vystačil si s ní celý život, rychle mizí.

