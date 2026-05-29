Předseda americké centrální banky bývá považován za nejvlivnějšího muže globálních financí. Centrální banky jsou z podstaty mocné instituce, ale role amerického Fedu je unikátní. Díky výsadnímu postavení dolaru v mezinárodním finančním systému je jeho měnová politika důležitá pro celý svět.
Posledních osm let stál v jejím čele Jerome Powell. Vzděláním právník a fanoušek cyklistiky, který začátek i konec svého mandátu strávil pod palbou verbálních útoků ze strany prezidenta Trumpa. Ten totiž dlouhodobě požaduje pro americkou ekonomiku nižší úrokové sazby, než jí ordinoval Fed. Paradoxně to byly přitom i kroky Trumpovy administrativy, které proces snižování sazeb v USA zpomalily. Proinflační rizika zmiňovaná v posledním roce a půl centrální bankou plynula jak z loni zahájených obchodních válek, tak z energetického šoku v důsledku letošního konfliktu s Íránem. K výčtu lze přidat také neukočírovanou fiskální politiku, neboť deficity veřejných rozpočtů USA se od covidu pohybují kolem šesti procent HDP.
Éra J. Powella formálně skončila v pátek 22. května, kdy byl na jeho místo jmenován Kevin Warsh. Ten ve Fedu již jednou působil (2006–2011) a trh ho vnímal jako zastánce relativně konzervativní měnové politiky. Medvědí službu mu však prokázal prezident Trump, když během loňského „výběrového řízení“ na nového šéfa Fedu s chutí opakoval, že vybírá někoho, kdo sdílí jeho pohled na nastavení úrokových sazeb. Základním aktivem, se kterým centrální banka disponuje, je důvěra. V tomto případě důvěra v politickou nezávislost a orientaci na cenovou stabilitu jako hlavní cíl.
Warsh nastupuje v situaci, kdy se inflace v USA blíží čtyřem procentům a inflační očekávání amerických domácností se vyhoupla na obdobnou úroveň. Jeho úvodní kroky v úřadu tak nesmí nikoho nechat na pochybách, že na prvním místě má právě boj s inflací. I kdyby to znamenalo, že se stejně jako jeho předchůdce stane předmětem filipik ze strany prezidenta Trumpa. Držme mu palce.
