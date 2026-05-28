Když se v investičním světě mluví o akciích, pozornost obvykle rychle sklouzne k velkým jménům. Apple, Microsoft, Nvidia, případně z domácího trhu ČEZ, Komerční banka nebo v posledních týdnech mediálně vděčná CSG. Velké firmy přitahují pozornost, analytiky i titulky. Jako portfolio manažer si ale připomínám, že zajímavé investiční příběhy nemusí začínat v Silicon Valley ani u energetických obrů. Někdy se dají najít i u jedné z nejmenších firem tuzemského kapitálového trhu, jakou je M&T 1997. Výrobce designového dveřního kování, který se od roku 2022 obchoduje jak na trhu Start, tak na české burze RM-Systém.
Společnost M&T vstoupila na burzu jako nenápadný, ale srozumitelný příběh – rodinná firma s vlastním produktem, výrobou, značkou a ochotou dělit se o zisk. Od vstupu na trh vyplácela dividendu a ukazovala, že i malá průmyslově designová společnost může být investičně zajímavá. Jenže rok 2025 připomněl, že klika sice může otevřít dveře, ale nezaručí, že za nimi nebude průvan.
Firma narazila na slabý stavební trh, hlavně na útlum výstavby rodinných domů, na kterou byla historicky navázána. Poptávka se přesunula k levnějším produktům, zakázky se odkládaly a výsledky se zhoršily. U malé firmy je to bolestivé.
Poslední prezentace ze Start Day naznačuje, že management problém neignoruje. M&T se aktuálně více orientuje na developerské a bytové projekty, posiluje přímý obchod a méně spoléhá na původní distribuční model. První letošní čísla ukazují lepší objednávky i návrat k zisku. Firma zároveň investuje do technologií, které by měly zvýšit efektivitu.
Z pohledu investora M&T není jednoduchý dividendový titul ani bezstarostný růstový příběh. Je to malá firma v přechodové fázi. Investice to není pro každého, ale do diverzifikovaného portfolia to může být zajímavý doplněk. Rizikem zůstává nižší likvidita akcie, citlivost na stavebnictví i otázka, zda se nová strategie prosadí. Odměnou však může být včasné zachycení obratu, který u menších firem často nebývá hned vidět v ceně.
