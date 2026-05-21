O tom, že se válka na Blízkém východě může stát stagflačním šokem pro globální ekonomiku, se ví od samého začátku, dlouho se však počítalo pouze s přechodným problémem. To se ale vzhledem k americké bezradnosti s řešením konfliktu a rostoucí inflací mění.
Cena ropy sice od útoku na Írán mění směry, ve výsledku ale zůstává tato strategická surovina podstatně dražší než předtím. A s přibývajícím časem čím dál víc ovlivňuje ceny v globální ekonomice. Už to není jen o drahých palivech, ale zvýšené náklady už se začaly promítat do dalších položek v rámci cenových indexů. A co je hlavní – nevypadá to, že v dohledné době nastane změna.
Americký prezident Donald Trump s Íránem neví kudy kam. Když ani z Číny nedostal příslib pomoci, konflikt v podstatě zamrzl. Obě strany doufají, že vydrží bolest déle než ta druhá. A problémů, na straně západních ekonomik spojených hlavně s energetickým šokem, bude přibývat.
Obchodníci jsou nervózní, tlak na zemědělce stoupá. Kdy se válka proti Íránu propíše do cen potravin?
Vyšší inflace a inflační výhled znamenají přísnější měnovou politiku, tedy vyšší úrokové sazby. To dohromady doléhá na dluhopisy napříč splatnostmi. A do toho tu máme pár urychlovačů, zejména z Japonska a Británie. Japonská vláda se rozhodla s „drahotou“ bojovat dotacemi a snížením daní, což jsou ve skutečnosti opatření zpětně živící inflaci. Británie pro změnu zápolí s nestabilitou vlád, jež se pořád dokola snaží šponovat deficity. Ve výsledku máme zpět na scéně starý problém s dluhy. Trh vidí rizika, požaduje od vlád vyšší výnos a hledí k veřejným financím, které jsou bohužel značně rozvrácené ve většině vyspělého světa.
Takový vývoj hraje do karet Íránu. Inflace v USA zhoršuje hodnocení vlády, rostoucí výnosy zase kondici rozpočtu tím, že je třeba platit stále více za obsluhu dluhu, tedy úroky. A výhled vyšších úrokových sazeb bude čím dál víc doléhat na akcie. O Donaldu Trumpovi přitom víme, že je na nepříznivý vývoj finančních trhů poměrně citlivý. S rostoucí inflací tak poroste i pravděpodobnost, že z konfliktu se skřípěním zubů a slovy o velkém vítězství nakonec vycouvá.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist