Dlouhé dekády jsme byli zvyklí na to, že Česko je z pohledu elektrické energie soběstačné, respektive čistým vývozcem. Jenže realita se mění a v dohledné budoucnosti se může stát, že své energetické potřeby nebudeme schopni zajistit z vlastních zdrojů. Nebyli bychom v Evropě ani na světě jediní, ale přece jen, energie je základní lidskou potřebou, jak se dnes a denně potvrzuje třeba i ve válečných konfliktech. A jako by na to právě sousední Slovensko pamatovalo, zdá se, že už svou energetickou budoucnost vyřešilo. Pojďme se na vyhlídky obou zemí podívat blíže.
Česká obchodní bilance s elektřinou se začne v brzké době obracet. Závislost Česka na dovozu elektřiny má kulminovat okolo roku 2035, kdy bude země pokrývat asi pětinu své spotřeby dovozem. Nemá totiž dostatečné náhradní zdroje, které by období mezi odstavením uhelných elektráren a zprovozněním nových jaderných bloků dostatečně překlenuly. Teprve po jejich dostavbě by se dovozní závislost měla začít snižovat.
Jaderné elektrárny nechtějí do důchodu. Svět, včetně Česka, spoléhá na prodloužení jejich provozu o desítky let
Slováci jsou v oblasti zdrojů pro výrobu elektřiny před Čechy. Zatímco někdy kolem roku 2006 se Slovensko změnilo v čistého dovozce elektřiny, v roce 2023 došlo k výraznému obratu a Slováci od té doby více elektřiny vyrobí, než spotřebují.
Vděčí za to zprovoznění nových jaderných bloků v elektrárně v Mochovcích. Zároveň tam prodlužují životnost již dříve vybudovaných bloků a to samé se děje i v Jaslovských Bohunicích. Slovensko se tak stává jadernou velmocí, když se jeho reaktory podílejí na výrobě elektřiny z necelých dvou třetin a fosilní zdroje zaujímají jen necelých 15 procent. Navíc, sečteme-li vodní a ostatní obnovitelné zdroje, pak se dostaneme na slušnou čtvrtinu z celkové produkce elektřiny.
A Česko? To bylo svého času uhelnou „mocností“, načež fosilní zdroje mělo nahradit jádro. Následně se Česko mělo stát fotovoltaickou mocností, k čemuž se však ani vzdáleně nepřiblížilo. V příštích nejméně deseti letech tedy Česko nebude v energetice vůbec žádnou mocností.
A nezbývá mu než doufat v plynulou dodávku přebytků ze zahraničí. Možná i ze Slovenska.
