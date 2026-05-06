Svět umělé inteligence vstupuje do nové fáze. Zatímco první vlně takzvané generativní AI jasně dominovaly grafické čipy (GPU) určené pro masové zpracování dat, budoucnost bude patřit komplexním systémům, které samy plánují, pamatují si a jednají. Tento trend se označuje jako agentní AI. To s sebou přináší jednu zásadní změnu – radikálně roste potřeba klasických CPU procesorů.
GPU čipy sice odvádějí skvělou práci při hrubých výpočtech a generování textu, ale nové AI systémy vyžadují mnohem více koordinace (často je uváděn pojem orchestrace). Potřebují logický mozek, který řídí celý proces, vyhledává informace, ukládá je do paměti a spouští další nástroje. Tímto mozkem celé operace je právě CPU.
Podle analýz a vyjádření ředitelů klíčových společností (jako například Lisa Su z AMD) se poměr nasazených procesorů vůči grafickým kartám v AI centrech razantně mění. Zatímco dříve stačil jeden procesor na 12 GPU čipů (poměr 1 : 12), nové architektury se začínají blížit k poměru 1 : 8, 1 : 4, v extrémních případech až 1 : 1.
Pro trh to znamená extrémní nárůst poptávky. Očekávalo se, že do roku 2030 vzroste trh s těmito procesory až na 60 miliard dolarů, nicméně generální ředitelka AMD Lisa Su před pár dny zvýšila výhled a do roku 2030 očekává nárůst až ke 130 miliardám dolarů. Technologický sektor se tak po letech, kdy zažíval chronický nedostatek pamětí a grafických čipů, musí připravit na novou hrozbu, a to převis poptávky nad nabídkou v oblasti CPU.
Jakmile dojde k omezení dodávek a vzniku takzvaného CPU shortage (nedostatku procesorů), logickým důsledkem bude souběžný růst cen. Výrobci získají velkou cenovou sílu a trh si za výpočetní výkon v následujících letech připlatí.
Pro technologický trh i investory to znamená jediné – kdo si včas nezajistí dostatek těchto procesorů, ztratí v novém závodě o autonomní systémy svou konkurenční výhodu.
