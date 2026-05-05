Ve veřejné debatě je novela stavebního zákona často představována jako odpověď na dlouhodobě pomalou bytovou výstavbu. Požadavek na rychlejší a předvídatelnější povolovací řízení je zcela legitimní. Neměl by však zastínit skutečnost, že stejná pravidla budou dopadat také na energetiku, teplárenství a další síťová odvětví. Právě tam může příliš mechanicky pojaté zjednodušení narazit na technickou realitu provozu infrastruktury.
Teplárenská společnost nevystupuje ve stavebních procesech pouze jako investor. Často je zároveň provozovatelem sítě a subjektem, jehož zařízení může být dotčeno cizím záměrem. To, co jí může pomoci při modernizaci vlastního zdroje nebo rozvodu, ji může v jiné situaci oslabit při ochraně existující infrastruktury. Zrychlení řízení proto samo o sobě nestačí. Rozhodující je, zda se ponechá dostatečný prostor pro odborné posouzení, koordinaci záměrů v území a včasnou obranu proti zásahům, které mohou mít dlouhodobé provozní i finanční následky.
Rizikem je představa, že složité infrastrukturní vztahy lze vyřešit kratšími lhůtami, silnější koncentrací námitek nebo přesunem sporů do pozdější soudní fáze. U síťové infrastruktury totiž dodatečná náprava často přichází pozdě. Jakmile je zásah do vedení, zdroje nebo návazného zařízení proveden, nemusí být návrat k původnímu stavu technicky jednoduchý ani ekonomicky rozumný.
Novela přitom obsahuje i prvky, které mohou být pro teplárenství užitečné. Patří mezi ně důraz na veřejnou infrastrukturu, snaha o pevnější procesní rámec i úvahy o větší právní jistotě některých částí tepelných sítí. Tyto přínosy však nahradí základní požadavek, aby stavební řízení zůstalo nejen rychlé, ale také odborné a předvídatelné.
Teplárenství nepotřebuje pomalé povolování. Potřebuje řízení, které umožní investovat, modernizovat a současně chránit infrastrukturu, na níž jsou závislé domácnosti, veřejné služby i průmysl. Pokud se tato rovnováha ztratí, může se deklarované zjednodušení v praxi proměnit ve složitější koordinaci staveb, vyšší investiční náklady a nakonec i dražší teplo pro odběratele.
