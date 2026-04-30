Donald Trump zavelel k útoku na Írán, aniž by dokázal říct, co tím vlastně sleduje. Během války se objevila i teorie, že jde o geniální tah v 5D šachové partii, kterým Trump odstřihne Čínu od ropy. I když pomineme, že by šlo o celkem průhledný krok, stále zůstává otázka, jestli to vůbec může vyjít.
Čína je proti výpadku celkem odolná. Vydrží déle než jiné země díky zdaleka největším rezervám na světě, asi 1,4 miliardy barelů. Navíc dováží více ropy, než potřebuje, neboť část po zpracování opět vyváží. Tento obchod může utlumit a snížit potřebu dovozu surové ropy.
Rozhodnutí Spojených arabských emirátů o konci v OPEC není zas tak překvapivé. Jaký může mít dopad na trh s ropou?
Elektřinu Čína produkuje hlavně z uhlí a obnovitelných zdrojů. Ropu potřebuje pro výrobu pohonných hmot a jako surovinu pro chemický průmysl. Závislost na pohonných hmotách zůstává velká, když elektromobily tvoří jen asi 12 procent vozového parku. U nových aut je ale elektrické každé druhé. I díky tomu se vrchol čínské poptávky po ropě čeká už v roce 2027. Čína si je tedy dobře vědoma své závislosti na dovozu ropy a snaží se ji snižovat a nákupy diverzifikovat. I přes zvýšenou odolnost se ale nedá říct, že by ji omezení dodávek nezasáhlo.
Na druhou stranu, může se opřít také o další věci. Zásadní je už to, že se Spojeným státům nejspíš nepodaří ovládnout íránskou produkci ropy po vzoru Venezuely. Mohou blokovat íránské tankery, zničit těžební či přepravní infrastrukturu, ale tím omezí celkovou nabídku na globálním trhu. A pokud Írán vytrvá s blokováním Hormuzu, tak bude nabídka ochuzena rovněž o produkci ostatních zemí v Zálivu a USA své spojence z regionu finančně (a možná i fakticky) vyhladoví.
Že se Trump chová bláznivě? Ano, ale má k tomu i důvod. Jmenuje se Čína
I kdyby se USA podařilo blokovat Írán a zprůchodnit Hormuz pro všechny ostatní, tak nezabrání Číně ropu kupovat. Zkušenost se cly a restrikcemi na zboží ukazují, že světový obchod dokáže bariéry velmi efektivně obcházet. Čína zároveň posílila své obchodní vztahy v Perském zálivu, včetně odběru ropy, a pro USA bude těžké tyto vazby zpřetrhat. Výsledkem propojených trhů nakonec může být, že Čína za ropu bude platit víc, ale spolu s ní i všichni ostatní.
