Hospodářské noviny před pár dny psaly o vysokoškolácích, kteří se houfně rekvalifikují na řemeslníky. V americkém technologickém sektoru zmizelo v prvním čtvrtletí letošního roku 80 tisíc pracovních míst a firmy se netají tím, že polovina z nich souvisí s nástupem AI. Z očekávání se stává realita.
Trend se přitom akceleruje, a to rovnou na dvou frontách. Zaprvé zrychluje samotný vývoj – na nových modelech AI se už z velké části podílejí modely aktuální. Člověk již nezdržuje. Zadruhé přicházejí AI agenti. I když je jejich praktické nasazení zatím v plenkách, ti, kdo na vlnu naskočili, hlásí neskutečný růst produktivity. Možná tak zásadní, že přepíše učebnice ekonomie. Existují firmy s jedním či dvěma zaměstnanci, které díky AI agentům mají sílu korporace a počítají tržby ve stovkách milionů dolarů.
Disrupce bude velká. Možná ne největší v historii, ale určitě nejdivnější. Trefně to popisuje nedávná analýza Citrini Research. Podle ní jsou tentokrát na ráně ti vzdělaní a dobře placení — programátoři, analytici, poradci, právníci. Obecně profese, kde se práce odehrává na obrazovce počítače. Poprvé přicházejí o práci lidé, kteří jsou tahouni spotřeby a placení daní. A do problémů se dostávají i špičkové firmy, které ještě loni vypadaly jako vítězové zítřka.
AI zničí pracovní místa, ale miliony nových vzniknou. Expert vysvětluje, v jakých oborech půjde vydělat víc než kdy předtím
Jako každá průmyslová revoluce má i tahle přirozeně deflační charakter. Podniky s překonaným byznysmodelem krachují, lidé přicházejí o práci, která už není potřeba, a adaptace je náročná a bolestivá. Devatenácté století mělo to štěstí, že stát ještě nebyl zvyklý nikoho zachraňovat. Výsledkem bylo sto let neuvěřitelného růstu životní úrovně s prakticky nulovou inflací.
Největším rizikem dneška tedy není samotná AI. Je jím pokušení státu, aby se po „úspěšné“ zkušenosti z doby covidu znovu pustil do plošných sanací – záchrany ohrožených firem, dotací na udržení míst, tištění peněz. Zamkli bychom si tím produktivitu včerejška a zbytečně brzdili transformaci k vyšší životní úrovni všech, která se tak jako tak odehraje.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist