Hospodářské noviny před pár dny psaly o vysokoškolácích, kteří se houfně rekvalifikují na řemeslníky. V americkém technologickém sektoru zmizelo v prvním čtvrtletí letošního roku 80 tisíc pracovních míst a firmy se netají tím, že polovina z nich souvisí s nástupem AI. Z očekávání se stává realita.

Trend se přitom akceleruje, a to rovnou na dvou frontách. Zaprvé zrychluje samotný vývoj – na nových modelech AI se už z velké části podílejí modely aktuální. Člověk již nezdržuje. Zadruhé přicházejí AI agenti. I když je jejich praktické nasazení zatím v plenkách, ti, kdo na vlnu naskočili, hlásí neskutečný růst produktivity. Možná tak zásadní, že přepíše učebnice ekonomie. Existují firmy s jedním či dvěma zaměstnanci, které díky AI agentům mají sílu korporace a počítají tržby ve stovkách milionů dolarů.

Disrupce bude velká. Možná ne největší v historii, ale určitě nejdivnější. Trefně to popisuje nedávná analýza Citrini Research. Podle ní jsou tentokrát na ráně ti vzdělaní a dobře placení — programátoři, analytici, poradci, právníci. Obecně profese, kde se práce odehrává na obrazovce počítače. Poprvé přicházejí o práci lidé, kteří jsou tahouni spotřeby a placení daní. A do problémů se dostávají i špičkové firmy, které ještě loni vypadaly jako vítězové zítřka.

Jako každá průmyslová revoluce má i tahle přirozeně deflační charakter. Podniky s překonaným byznysmodelem krachují, lidé přicházejí o práci, která už není potřeba, a adaptace je náročná a bolestivá. Devatenácté století mělo to štěstí, že stát ještě nebyl zvyklý nikoho zachraňovat. Výsledkem bylo sto let neuvěřitelného růstu životní úrovně s prakticky nulovou inflací.

Největším rizikem dneška tedy není samotná AI. Je jím pokušení státu, aby se po „úspěšné“ zkušenosti z doby covidu znovu pustil do plošných sanací – záchrany ohrožených firem, dotací na udržení míst, tištění peněz. Zamkli bychom si tím produktivitu včerejška a zbytečně brzdili transformaci k vyšší životní úrovni všech, která se tak jako tak odehraje.

