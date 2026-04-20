Vítězství opozice v maďarských volbách přineslo finančním investorům tučné zisky. Od začátku roku forint posílil o šest procent, index maďarských akcií přidal 23 procent a cena desetiletého státního dluhopisu vzrostla o šest procent. Naopak prodělali firmy a podnikatelé, jejichž podnikání bylo postaveno na spolupráci s bývalou vládou. Propad o 46 procent zažily akciové skupiny 4iG. Výrazně zchudl nejbohatší Maďar a osobní přítel Orbána Lőrinc Mészáros. Jeho Opus holding ztratil třetinu své hodnoty a akcie MBH banky poklesly o pětinu.
Nadšení investorů by mohlo v nejbližší době pokračovat. Obrat v politice vůči EU by měl Maďarsku přinést odblokování celkem až 14 miliard eur z unijních fondů a uvolnění prvních levných úvěrů z celkem 16 miliard eur programu SAFE určeného na zvýšení obranné kapacity.
Velkou výzvu pro novou vládu Pétera Magyara bude představovat obnovení ekonomické stability. Nízké inflace bylo dosaženo díky cenovým stropům a jejich konec spolu s drahými energiemi vrátí maďarskou inflaci z necelých dvou procent na úrovně do blízkosti pěti procent, což omezí prostor pro snížení úrokových sazeb ze strany centrální banky.
Zbaví se Maďaři forintu a přejdou k euru? Hlavní překážkou je podinvestovaná ekonomika a obří díra ve státní kase
Druhým limitem je špatný stav maďarských veřejných financí. Končící vláda vynikala nejen mírou korupce, ale i uplácením voličů. Letošní rozpočtový deficit díky tomu míří k šesti procentům HDP a předvolební sliby nedávají nové vládě příliš prostoru pro jeho snížení.
Inflace a stav veřejných rozpočtů taktéž minimalizují šanci na přijetí eura, což byl jeden ze slibů opozice. Místo příprav na euro bude mít nová vláda plné ruce práce s odstraněním překážek, kterými se Orbánův režim jistil pro případ prohry. Jedná se zejména o soudy, prezidentské veto, rozpočtovou radu či systém nadací kontrolující značnou část státního majetku a univerzit.
Stihnout to za jedno období bude i pro vládu vybavenou ústavní většinou velký oříšek a voliči jsou netrpěliví. Politická jednota se může drolit a Maďarsko se může opět propadnout do politické nestability a marasmu, který před šestnácti lety vynesl k moci Orbána.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist