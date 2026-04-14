Po letech extrémně napjatého trhu práce v posledních měsících podíl nezaměstnaných balancuje kolem pěti procent (v roce 2022 to bylo 3,42, v roce 2023 pak 3,61 procenta). Březnová hodnota vzrostla meziročně nejvýše za posledních devět let. V Česku se přirozená míra nezaměstnanosti pohybuje lehce pod 4,5 procenta a letos se podíl nezaměstnaných osob na tuto hranici již nedostane. Nejnovější data ukazují, že na jedno volné pracovní místo připadají čtyři uchazeči o zaměstnání, loni to bylo 3,5 uchazeče. I přesto, že práci nelze sehnat tak snadno jako před rokem či dvěma, není důvod k panice. Tříčtvrtinová zaměstnanost je nejvyšší za posledních 26 let a firmy si stále drží určité pracovní rezervy.
Digitalizace, automatizace a zavádění umělé inteligence postupně mění podobu práce u rutinních a juniorních pozic. Krátkodobě to může zvýšit strukturální nezaměstnanost, dlouhodobě jde o přirozený posun ekonomiky směrem k vyšší efektivitě. Opravdovým problémem přitom není nedostatek práce jako takové, ale nesoulad mezi kvalifikací pracovníků a požadavky zaměstnavatelů, které se vzhledem k rychlému technologickému vývoji dynamicky mění.
Struktura nezaměstnanosti blíže ukazuje, že podíl uchazečů starších 55 let se již více než rok pohybuje okolo 25 procent, před 10–11 lety vykazoval 19 procent. Tato věková skupina pociťuje změny na trhu práce nejvíce a zároveň patří k nejohroženějším skupinám. Nezanedbatelný není ani podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob, který tvoří více než třetinu všech uchazečů o zaměstnání. Dlouhodobě nezaměstnaní nejenže nemají stálý příjem, ale ztrácí kvalifikaci, sociální kontakty a pracovní návyky.
Český trh práce potřebuje změnu. Strukturální slabinou české ekonomiky zůstává model levné pracovní síly. Pokud se nezvýší produktivita práce za odpracovanou dobu, může tento faktor v budoucnu brzdit ekonomický růst. Zároveň je potřeba vzít v potaz stárnutí populace. Míra ekonomické aktivity osob od 55 do 64 let vzrostla z 49,7 procenta v roce 2010 na 78,5 procenta v roce 2024 a rostoucí trend by měl pokračovat i v dalších letech.
