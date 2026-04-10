Pár dní na konci března to vypadalo, že by finanční trhy mohly začít kvůli Íránu trochu panikařit. Ale rychle přišel obrat. Celkový pokles akcií na hlavních světových trzích byl poměrně skromný na to, že jsme v podstatě stáli před globální energetickou krizí. Proč?
Americký a izraelský útok během probíhajících jednání byl překvapením, jenže ne poprvé. Podobně přišlo bombardování i loni v červnu, rovněž během vyjednávání. A také rychle skončilo, bez dopadu na dodávky ropy či plynu. Reakce trhů na dění v regionu se přitom odvíjí prakticky jenom od ropy či plynu, takže se čekala jen další rychlá akce.
Tentokrát nebyla, problémy se podstatně prohloubily, Írán zavřel Hormuzský průliv a došlo i na vzájemné útoky na energetickou infrastrukturu. Nervozita pochopitelně narostla, ale nikoli dramaticky. Hlavní tezí byla přechodnost. Vleklá válka a drahé energie se USA vůbec nehodily a prezident Trump vypadal zaskočený íránskou odvetou. Navíc v Trumpově případě není o náhlé změny postojů nouze, takže kdykoli mohl přijít obrat a vycouvání z konfliktu.
Dočasné příměří na Blízkém východě vyvolalo euforii na burzách. Po jakých akciích je největší poptávka?
Do hry pak vstupuje i charakter obchodování v posledních letech – akcie dokážou obracet nahoru extrémně rychle už při prvním náznaku, že nejhorší fáze problému pominula. Investoři proto radši akcie drží, než aby se jich zbavovali s vidinou, že později koupí levněji.
A opatrnost s prodeji se vyplatila. Nakonec přišlo náhlé příměří i výrazný růst akcií. Akciové indexy v USA jsou už prakticky zpět na úrovních před válkou. Evropě zůstává manko několik procent, když zejména německý trh korigoval i krátkodobý únorový nárůst.
Dopady íránské války ještě ucítíme. Ropa zůstane dražší, zpět nejspíš jen tak neklesne. Efektem budou dražší pohonné hmoty, tlak na inflaci, zátěž pro rozpočty i rizika pro ekonomiku. Akciové i další trhy však u předpokladu přechodnosti problémů pravděpodobně už zůstanou a budou se snažit hledět za ně. To by se změnilo jen v případě, kdyby současná jednání krachla a vrátili bychom se k březnovým útokům, přestřelkám a hrozbám.
