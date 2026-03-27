Poslední dobou se nejen ve Spojených státech rozmáhá nový fenomén, a sice takzvané predikční trhy (prediction markets). Lze na nich sázet prakticky na cokoli, od sportu a politiky přes úrokové sazby až po mírné bizarnosti typu kolikrát řekne Trumpova mluvčí slovo „Čína“ na příští tiskovce, kdo bude příští Bond Girl či zda bude Kylie Jennerová tento rok těhotná. Fungují poměrně jednoduše. Obchodují se binární kontrakty (ano-ne), jejichž cena průběžně vyjadřuje, jakou pravděpodobnost danému výsledku přisuzuje trh. Právě proto bývají často přesnější než běžné komentáře nebo průzkumy; jedna z platforem, Polymarket, například uvádí úspěšnost nad 90 procent měsíc před vyhodnocením trhu a Brier score 0,0843 (na škále od 0 do 1, kdy 0 znamená dokonalou předpověď), což značí velmi slušnou kalibraci.
Na trzích lze dlouhodobě vydělávat v zásadě jen tehdy, když jste chytřejší než trh nebo když si vyberete jen několik výjimečných situací, v nichž je tržní ocenění očividně mimo, a zbytek nesázíte. Jak známo, i trhy se totiž umějí někdy mýlit, jen klidně déle, než obchodníci vydrží být solventní. Většina lidí na těchto trzích tedy prodělá minimálně na bid-offer spreadu. Tím platí za adrenalin, zábavu a také za to, že pak mohou kamarádům říct, která sázka se jim skvěle povedla (a o těch nepovedených samozřejmě pomlčet).
Vedle informační hodnoty a etických problémů ovšem tyto trhy otevírají i nepříjemnou otázku: nakolik na nich mohou vydělávat lidé, kteří vědí o výsledku výrazně víc než ostatní. Právě to se ukázalo například letos v lednu, kdy neznámý účet na Polymarketu vydělal zhruba 410 tisíc dolarů na sázkách na odstranění venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.
Podezření z informovaného obchodování navíc evidentně není problém jen predikčních trhů. Tento týden vyšlo najevo, že obchodníci vsadili více než 500 milionů dolarů na pád cen ropy asi patnáct minut před Trumpovým oznámením o odkladu útoku na íránskou energetickou infrastrukturu; cena Brentu pak během několika minut spadla asi o 15 procent. Na predikčních trzích je jen ostřeji vidět problém, který známe z většiny trhů.
Právě proto opět zintenzivňují výzvy k dalšímu zesílení regulace insider tradingu a jasnému zahrnutí válečných a politicky citlivých kontraktů do přísnějších pravidel. Jinými slovy, technologicky už jsme evidentně u trhu na budoucnost, právně zatím spíš u „sázky“, že to nějak dopíšeme za pochodu. Do té doby uvidíme jistě asi hodně zajímavých sázek a jejich výherců.
