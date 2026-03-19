Už od začátku války v Perském zálivu bylo jasné, že o jejích ekonomických důsledcích rozhodnou dva základní parametry. Tím prvním je délka konfliktu, druhým pak jeho šíře. Jak je prozatím vidět, ani jeden nedává důvod k optimismu. Zatímco není vůbec jisté, že se válka omezí jen na několik málo týdnů, jisté je, že ji chce Írán „exportovat“, když se svými útoky snaží co nejvíce poškodit energetickou infrastrukturu regionu, na které je závislý zbytek světa. Pro samotné aktéry i přihlížející to znamená jediné, a sice že doba laciných energií a velmi nízké inflace opět na čas skončila.
První inflační fázi, kterou už všichni zaznamenali u totemů čerpacích stanic, však může vystřídat brzy druhá a třetí, které budou ještě méně příjemné než ta úvodní. Ceny plynu, jehož dvacetiprocentní produkce vázne v Zálivu, vystřelily na spotovém trhu na dvojnásobek předválečné úrovně. Nahoru ovšem zamířily i termínované kontrakty, takže nad padesáti eury se objevují i ceny pro leden a únor příštího roku. Pro evropské země to po ještě neskončené zimě zřejmě znamená dražší doplňování zásobníků plynu, které jsou už téměř tak prázdné jako po začátku války na Ukrajině. Hráči na spotu ceny vysoké ceny plynu už platí, nezajištěné domácnosti to zřejmě brzo čeká. A ruku v ruce s dražším plynem půjdou nahoru ve druhé fázi i ceny elektřiny.
Jak bojovat s „Trumpovou drahotou"? Centrálním bankám budou zatím stačit slova
Ve třetí vlně pak obvykle dochází na sekundární efekty, kdy se zvýšené náklady na energie začnou promítat do cen zboží a služeb. Počínaje dopravou přes energeticky náročné výrobky až po obědy v restauracích, tak jako tomu bylo ještě nedávno po začátku války na Ukrajině. Tentokrát se ovšem v některých regionech přidá jako za časů covidu i poptávková inflace vyvolaná přesměrováním cestovního ruchu. Jak silný bude nakonec inflační dopad války v Zálivu, nakonec rozhodne schopnost komoditních toků vrátit se do předválečných kolejí, respektive do Hormuzského průlivu. Tak jako tak, rychle to asi nebude.
