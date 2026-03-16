Provozovatelé čerpacích stanic patří mezi několik málo skupin, o jejichž domnělých nešvarech má jasno celá společnost. Podobně jako každý ví, že silničáře každou zimu překvapí sníh nebo že zemědělci každý rok požadují kompenzace za nevydařené počasí, o čerpadlářích všichni vědí, že zdražují velmi ochotně a nezlevňují snad nikdy. Jakmile tedy ceny na totemech začnou v nějakém momentu viditelně stoupat, objeví se i volání po inspekcích, kontrolách či rovnou represi.
Jako bychom snad od čerpadlářů očekávali, že fungují jako obecně prospěšné společnosti, jejichž posláním je krmit Česko pohonnými hmotami pro dobro všeho lidu, a nesmí ani pomyslet na vlastní zisk. A tak zatímco když hospody v okolí hokejového stadionu během mistrovství světa zdraží pivo, považujeme to za logické, pokud by pumpař náhodou zdražil naftu jen proto, že všichni horlivě tankují, pošleme na něj úřady.
Drahý benzin, drahá nafta: Vláda se poučila a do trhu nevrtá. Teď jen aby to ocenili i její voliči
Přitom právě u čerpadlářů je šance, že cenu uměle šponují, relativně nízká. Oproti jiným oborům jsou zde ceny transparentní a snadno srovnatelné. Konkrétně Česko má navíc jednu z nejhustších sítí čerpacích stanic v celé Evropě a tyto mají nespočet na sobě nezávislých provozovatelů. Pokud některá z nich, omámena chamtivostí, nastřelí cenovku nesmyslně vysoko, ve většině případů stačí popojet pár kilometrů ke konkurenci a tím ji vytrestat. Aby nadsazené ceny mohly udržet, musely by se ve větším počtu tajně domluvit, vytvořit kartel a zdražit koordinovaně. Kartely jsou ovšem, jak známo, nelegální, a navíc vysoce nestabilní. Je tedy spíše nepravděpodobné, že by k těmto spiknutím pumpařů v jakkoliv zajímavé míře docházelo.
Kontroly a regulace marží jsou ve skutečnosti poměrně brutálním státním zásahem. Lze je obhájit v prostředí monopolů, jako třeba u zásobování vodou, ale na rozumně konkurenčním trhu nemají místo. Nebo by vám připadalo v pořádku, kdyby kdykoliv vám vzroste příjem, přiběhl úředník s notýskem a ptal se, jestli náhodou nevyděláváte až příliš?
