Českou politikou už proplula spousta bizarních postav a postaviček. Ale všechny překonala dnes už bývalá poslankyně za SPD/Svobodné Markéta Šichtařová. Nejprve odmítala ve sněmovně pracovat ve výborech, místo toho natáčela videa propagující její vlastní finanční služby a nakonec se směšným zdůvodněním rezignovala na poslanecký mandát. Její story je tak neuvěřitelná, že se musíme ptát, jestli za ní není ještě něco jiného, než mentální zbloudění druhdy respektované ekonomky. Jakož i čeho je důkazem a jaké bude mít důsledky.
Nejdříve věcně. Šichtařová tvrdí, že už nemůže být ve sněmovně kvůli tomu, že poslanci podpořili zákon o digitální ekonomice. Prý zavádí cenzuru. Řekla to ve svém prvním a posledním vystoupení u řečnického pultíku. Její tvrzení je samozřejmě nesmyslné.
Co se dočtete dál
- Proč je zdůvodnění rezignace Markéty Šichtařové směšné.
- Co je skutečným důvodem jejího odchodu ze sněmovny.
- Jak posloužila Tomio Okamurovi a proč předseda SPD může na celé záležitosti ještě politicky vydělat.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.