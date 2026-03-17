V klasické ekonomické teorii se dlouho tradovalo, že ty nejefektivnější trhy se svou povahou blíží aukcím. Předpokládalo se totiž, že cena vzešlá z aukce je tím nejpřesnějším odhadem hodnoty statku. Psychologická ekonomie, s jistou dávkou škodolibosti, však tento předpoklad vyvrací, a to konceptem „prokletí vítěze“. Tento fenomén (Winner’s Curse) naznačuje, že v situacích s neúplnými informacemi není vítězství v aukci důvodem k oslavě, ale spíše k revizi finančních plánů směrem k insolvenci.
Co se dočtete dál
- Jak struktura aukcí vede k prokletí vítěze.
- Proč adrenalin a přehnaná sebedůvěra zvyšují přeplácení nabídek.
- Jak due diligence často potvrzuje předem dané rozhodnutí místo jeho zpochybnění.
- Proč veřejné zakázky s výběrem dle nejnižší ceny vedou k vícenákladům a nedokončeným projektům.
