Až v úterý dopoledne Český statistický úřad zveřejní oficiální údaje o vývoji cen v únoru, s největší pravděpodobností se dočkáme potvrzení faktu, že zdražování ve většině sektorů ekonomiky opět zpomalilo. Až natolik, že i kdyby byla nyní inflace dvojnásobná, stále by ČNB plnila svůj inflační cíl.

Jenže v důsledku bojů na Blízkém východě pozitivní statistika zastarala dřív, než byla zveřejněna.

Co se dočtete dál

  • Co znamenají výkyvy cen ropy pro měnovou politiku.
  • Jaký postoj má k nákladové inflaci současný šéf ČNB Aleš Michl.
  • Proč sazby zůstanou stabilní.
