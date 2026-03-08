Vyjadřování diplomatů bývá z podstaty diplomatické. Takže když diplomat diplomatickou řeč opustí a začne mluvit jednoznačně, bývá to znak průšvihu. Většinou pro toho, koho se nediplomatická řeč diplomata týká. Zejména když diplomat zastupuje zemi vlivnou, silnou, nebo dokonce globální mocnost. Poslední dny nám nabídly jeden dokonalý příklad. A velmi nepříjemně se týká naší země.
Velvyslanec USA Nicholas Merrick na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost tvrdě zkritizoval přístup současné české vlády k obraně. Ta osekala obranné výdaje o desítky miliard a nezná se k závazku, na kterém se dohodly členské státy NATO, že do roku 2035 vzrostou obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou tvořit související nevojenské investice.
Co se dočtete dál
- Jak tvrdě se velvyslanec Merrick opřel do české vlády.
- Co bude postoj USA znamenat pro Česko.
- Co by měla teď překvapená česká vláda dělat.
