Vysoká kvalifikace, vysokoškolské vzdělání, pracovní nasazení, nic z toho nezaručí pravidelné zvýšení příjmu. Spíš naopak, jak ukázala poslední analýza trhu práce Českého statistického úřadu, k největšímu propadu reálných příjmů od roku 2019 došlo právě v odvětvích, kde je vše výše uvedené podmínkou pro to, aby tam kdokoliv mohl pracovat. Za posledních šest let jsou na tom nejhůř (v poměru k poslednímu roku před pandemií) zaměstnanci veřejné správy a obrany, vzdělávání a peněžnictví a pojišťovnictví. Zaměstnanci ve zdravotnictví a sociální péči si svůj šest let starý životní standard udrželi jen těsně.
Co se dočtete dál
- Kdo v posledních letech vydělal a kdo prodělal.
- Na jaké obory dopadly poslední roky nejhůř.
- Jaký to má dopad na ekonomiku.
