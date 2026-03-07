Příští týden začínají poslední šestině školáků v Česku jarní prázdniny. Tentokrát skutečně „jarní“ – počasí už téměř dva týdny připomíná spíše začátek dubna. Řada rodin je ale bere spíše jako lyžovací týden – ostatně i kvůli tomu se termíny liší podle jednotlivých regionů – a pohledem z nížiny (pokud není zrovna zahalená v mlze) to vypadá spíše na après-ski dovolenou.
Horská střediska ale hlásí, že sněhu mají dostatek a pro mnohá z nich nebude problém fungovat až do Velikonoc. Zároveň ale přiznávají, že příchod teplých dnů každoročně Čechy nasměruje spíše na cyklostezky a nalákat je na jarní lyžovačku někdy stojí nemalé úsilí. Tuzemské prázdniny až do poloviny března jsou navíc mezi sousedními zeměmi výjimkou, například Poláci točí volno od poloviny ledna do konce února. Dávalo by takové řešení smysl i pro Česko a existují o něm reálné úvahy?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.