Nedávný útok Spojených států a Izraele na Írán vedl k další vlně globální nejistoty a výrazných turbulencí, které už se pomalu stávají charakteristickým rysem postcovidového vývoje světa. Odvetné útoky Íránu na další země Perského zálivu potom ochromily velkou část blízkovýchodního regionu.
Kromě mezinárodní letecké dopravy byla zasažena i globální energetická infrastruktura. Region Blízkého východu patří k hlavním producentům fosilních paliv, v důsledku čehož čelíme dalšímu ropnému šoku. Cena ropy Brent během jediného týdne následujícího po vypálení prvních raket vzrostla o skoro čtvrtinu až nad 90 dolarů za barel, zatímco začátkem roku činila přibližně šedesát dolarů. Ještě výraznější bylo zdražení zemního plynu, jehož cena se v době psaní tohoto článku pohybuje nad 50 eury za megawatthodinu oproti necelým 30 eurům na začátku roku.
Z hlediska ekonomických dopadů jde o typický nabídkový šok a ceny energií jsou hlavním přenosovým kanálem. Výše zmíněný nárůst se týká spotových cen, tedy těch předpokládajících dodávku energetické komodity v nejbližším obdobím. Důvodem je nejen omezení výrobních kapacit, ale i klíčové námořní tepny pro dopravu energií, tedy Hormuzského průlivu. U termínovaných kontraktů k tak výraznému cenovému růstu nedošlo. Ropa s dodávkou v horizontu zhruba jednoho roku se obchoduje za přibližně 70 dolarů a zemní plyn pro stejný termín dodání pak mezi 30 a 40 eury.
Hlavním scénářem komoditních trhů se tedy doposavad zdá být spíše krátkodobé trvání konfliktu. Jeho délka je přitom zásadním parametrem rozsahu ekonomických dopadů. Dražší pohonné hmoty alespoň na nějakou dobu jsou v podstatě jistotou. Čím déle však ceny energetických komodit zůstanou na zvýšených úrovních, tím více pravděpodobné jsou druhotné efekty a přenos do ostatních cen v ekonomice.
Výhodou je, že tuzemská i globální ekonomika jsou po zkušenostech z předchozích let a vlivem značných investic vůči energetickým šokům odolnější. Současná situace by měla být připomenutím důležitosti těchto investic. Nejde totiž vůbec o zelenou ideologii, ale o prostý ekonomický kalkul a vlastní bezpečnost.
