Jedním ze zvláště odpudivých projevů komunistického režimu byla psychiatrizace politických oponentů. Liboval si v tom zejména sovětský systém, ale „posílání do blázince“ měli ve svém repertoáru i českoslovenští estébáci, kteří se pokoušeli udělat nenormální lidi například z některých chartistů. Cílem bylo především vytvořit obraz, že odpor vůči režimu je projevem osobní deviace nebo psychické abnormality.
Nyní se začíná psychiatrizace oponentů objevovat znovu. A hlavním nositelem trendu je premiér Andrej Babiš. Nejprve „diagnostikoval“ psychickou poruchu novinářce, která se ho zcela legitimně ptala na jeho podnikatelské aktivity na Slovensku. A pár dní poté poslal na psychiatrii předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba, který kritizoval postup vlády při evakuaci českých občanů z Blízkého východu. „Ten pán, který tady vystupoval, trpí anetickou psychózou. Nejhorší na tom je, že se to nedá léčit. Potřebuje urgentně psychiatra,“ volal ve sněmovně Babiš.
