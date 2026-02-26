Může Česko uspořádat zimní olympijské hry? A kolik by to asi stálo? Pro inspiraci se podívejme, jak tomu bylo v případě právě skončených her v Itálii i v předchozích případech.
Finanční rámec letošních zimních her v Miláně a Cortině d‘Ampezzo ukázal snahu vyhnout se scénářům, které v minulosti vedly k explozivnímu růstu výdajů. Organizátoři od počátku stavěli projekt na maximálním využití existujících areálů v Lombardii, Benátsku a v alpských střediscích a nové stavební akce měly být spíše výjimkou než pravidlem. Přesto se konečná cenovka pohybuje v miliardách eur.
Samotný provozní rozpočet organizačního výboru se pohybuje zhruba kolem dvou miliard eur. Zahrnuje řízení soutěží, bezpečnost, dopravu sportovců, mediální servis nebo zahajovací a závěrečný ceremoniál.
Jak je u olympiád zvykem, vedle toho existuje druhá, mnohem objemnější kapitola: veřejné investice do infrastruktury. Modernizace železnic, silnic, přestaveb nádraží či rozšíření ubytovacích kapacit posouvá celkový účet přibližně k šesti miliardám eur.
České olympijské blouznění od Gutha-Jarkovského po Borise Šťastného. A víte, že Češi „vymysleli“ zimní olympiádu?
V mezinárodním srovnání to není málo, ale ani extrém. Hry v Soči 2014 se vyšplhaly přes 50 miliard dolarů a staly se symbolem megalomanie. Také Peking 2022 těžil z masivní role státu a velmi nákladných logistických a bezpečnostních opatření. Proti nim působí italský model výrazně umírněněji.
Na druhé straně, pokud se podíváme na starší evropské hry, například Turín 2006, rozdíl už není tak dramatický. Reálně očištěné náklady jsou dnes vyšší, mimo jiné kvůli přísnějším bezpečnostním standardům, dražším technologiím a větším nárokům partnerů a vysílacích společností.
Itálie tak představuje kompromis: olympiádu, která se snaží působit střídmě, ale zároveň potvrzuje, že uspořádat globální mega akci bez výrazné účasti veřejných peněz je prakticky nemožné.
Klíčová otázka proto nebude znít, kolik hry stály v roce 2026, ale zda se investice podaří dlouhodobě proměnit v růst turismu, zaměstnanosti a životní úrovně regionů po skončení sportovního svátku.
