Ministr kultury Oto Klempíř měl v pondělí dopravní nehodu. Po osmé hodině ráno pospíchal do práce a na Praze 6 se jeho služební limuzína srazila s jiným autem. Ministra Klempíře pak bolela hlava, náraz to byl nejspíše velký, protože v jeho voze vystřelily airbagy, ale je v pořádku. Na ministerstvu kultury se mu udělalo nevolno, zavolal svému kamarádovi od Motoristů, lékaři a momentálně i ministrovi pro chůzi do schodů Borisi Šťastnému, ten promptně dorazil, ministra kultury zběžně vyšetřil a raději zavolal záchranku, aby se vyloučilo případné krvácení do mozku.
Postup vlastně v pořádku, a hlavně že jsou všichni zdraví. To je ta důležitá zpráva. A pak je tu ještě jedna důležitá zpráva a tou je, že ministr Oto Klempíř je papaláš. Při nehodě jel totiž do práce se zapnutými majáky.
