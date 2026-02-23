Ministr kultury Oto Klempíř měl v pondělí dopravní nehodu. Po osmé hodině ráno pospíchal do práce a na Praze 6 se jeho služební limuzína srazila s jiným autem. Ministra Klempíře pak bolela hlava, náraz to byl nejspíše velký, protože v jeho voze vystřelily airbagy, ale je v pořádku. Na ministerstvu kultury se mu udělalo nevolno, zavolal svému kamarádovi od Motoristů, lékaři a momentálně i ministrovi pro chůzi do schodů Borisi Šťastnému, ten promptně dorazil, ministra kultury zběžně vyšetřil a raději zavolal záchranku, aby se vyloučilo případné krvácení do mozku.

Postup vlastně v pořádku, a hlavně že jsou všichni zdraví. To je ta důležitá zpráva. A pak je tu ještě jedna důležitá zpráva a tou je, že ministr Oto Klempíř je papaláš. Při nehodě jel totiž do práce se zapnutými majáky.

  • Jak a proč ministři v Česku používají zapnuté majáky při běžné cestě do práce.
  • Jaké jsou kulturní a institucionální rozdíly mezi Českem a zeměmi severní Evropy či Německem v přístupu k „papalášům“.
