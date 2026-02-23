Vláda Andreje Babiše oficiálně představila novou hospodářskou strategii. A ta zaslouží v mnoha ohledech pochvalu – od poctivé analýzy problémů české ekonomiky přes správný důraz na vzdělávání a inovace jako zdroj budoucí prosperity až po vznik centrální „delivery“ jednotky, která má za cíl systematicky hlídat naplnění cílů na úrovni jednotlivých ministerstev.
Kolik to všechno bude stát? Vláda počítá s náklady ve výši zhruba tří bilionů korun do roku 2030, přičemž podstatnou část by měl zaplatit soukromý sektor. Posun od přímých dotací směrem k mobilizaci privátního kapitálu je krok správným směrem. Příkladem jsou infrastrukturní stavby prostřednictvím PPP projektů, které se v praxi osvědčily. Je však otázkou, jak silný bude v příštích letech pákový efekt – tedy kolikanásobně se veřejné prostředky přetaví v soukromé investice.
V tomto ohledu není hospodářská strategie dostatečně konkrétní, stejně jako v případě fiskálních nákladů. A ty budou – v situaci už tak napjatých veřejných rozpočtů – zjevně nemalé. Ať již jde o vyšší výdaje na školství, bydlení nebo trvalé odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje. Zcela mimo tyto výdajové položky pak stojí svými náklady plán vlády na vykoupení společnosti ČEZ od minoritních akcionářů.
Nemůžeme si myslet, že stát dá deset miliard a vygeneruje tím tři biliony soukromých peněz, hodnotí Tomáš Holub vládní strategii
Hospodářská strategie přitom počítá s konsolidací veřejných financí, což je v přímém rozporu s tak velkým množstvím ambiciózních cílů. A to může být další problém – strategie obsahuje možná až příliš priorit, které vyžadují zásadní legislativní změny v relativně krátkém čase. Hrozí tak, že naplnění některých z nich bude odloženo nebo významně rozmělněno.
Největší bolestí podobných strategií bývá právě jejich implementace. Strategických dokumentů podobného typu jsme jako ekonomové četli v posledních letech hned několik, aniž by však přinesly výraznější výsledky. Rozhodující proto bude rychlost a disciplína v provedení – tedy jasné priority, harmonogram, odpovědnost a měřitelné milníky. Bez toho zůstanou i dobře míněné záměry jen na papíře.
