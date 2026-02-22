Hnutí Naše Česko vyrazilo do českého politického dostihu opravdu zostra. V průzkumu NMS, což je vůbec první průzkum, který novou formaci jihočeského hejtmana Martina Kuby změřil, dosáhlo bezmála pěti procent, což je hranice pro vstup do Poslanecké sněmovny. Není z toho možné dělat předčasné závěry. Ale skutečnost, že Kuba získal stejné preference (přesně 4,7 procenta) jako koaliční Motoristé, o kterých se nepřetržitě mluví, a suverénně přejel skomírající TOP 09 a KDU-ČSL, něco znamená. Takže z čeho Kuba těží? Odkud bere hlasy? A může rostoucí trend vydržet?
Co se dočtete dál
- Proč se v Česku obvykle zpočátku daří novým politickým projektům.
- Jaké faktory nyní hrají ve prospěch Martina Kuby.
- Na jaké problémy bude narážet a co rozhodne o výsledku.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.