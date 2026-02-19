Posledních pár let byly technologické firmy spojené s umělou inteligencí dominantním tahounem růstu akciových trhů a u investorů těžko hledaly konkurenci. Masivní investice, strmý růst tržeb, vyhlídky na nekonečnou poptávku... Letos ale jako by kolem AI mezi investory zavládly pochybnosti, či spíše solidní zmatek.
Obrovské investiční plány pro datacentra byly dříve vítány. Peníze si najdou cestu k dodavatelům, poskytovatelům umělé inteligence výhledově narostou tržby a profitovat bude celá ekonomika. Jenže velikost investic, se kterými naposledy přišly Alphabet, a zejména Amazon, už zvedly pochybnosti. Jaká bude návratnost?
Velká nervozita je vidět také kolem aplikování umělé inteligence. Komu její rostoucí schopnosti pomohou a komu uškodí? Pozornost teď míří hlavně na to druhé a současně se útočí na byznys softwarových firem, jejichž akcie se proto vyprodávají. Dávalo by smysl, kdyby se zároveň nakupovaly akcie těch hráčů, které AI modely vlastní. Jenže to se paradoxně také neděje. A aby to bylo zajímavější, panují i velké rozpory v tom, jestli AI nástroje vlastně dokážou dobře programovat.
Trhy ignorují realitu a jedna rána může zničit iluzi dokonalosti. Petr Zajíc z Amundi vysvětluje, co je pošle dolů
Samostatnou kapitolou je OpenAI, tvůrce ChatGPT. Velcí hráči jako Nvidia, Oracle nebo Microsoft na něj vsadili jako na vítěze AI závodu. Poskytují mu kapitál či vybavení a chtějí v budoucnu využívat jeho modely a kapacitu jeho datacenter. Jenže platící klienti ChatGPT moc nepřibývají, konkurence se ukazuje nečekaně tvrdá, firma pálí peníze obrovským tempem, a přitom má nasmlouvané gigantické výdaje. Je schopna to vůbec zvládnout?
Panuje shoda na tom, že umělá inteligence znamená velký technologický pokrok, možná revoluci. Konkrétní podoba a rychlost změn je ale tak nejasná, že kolem ní momentálně panuje obrovský zmatek. Jednotlivé pohyby, které na trzích sledujeme, někdy nejdou logicky dohromady. Možná je to ale další projev AI, kvůli níž jsme v informačních zdrojích zavaleni tunami více či méně manipulativního obsahu, snižujícího schopnost investorů něčemu věřit, natož hledět dopředu.
