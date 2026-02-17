Finální srovnatelné výsledky průmyslu napříč zeměmi EU opět potvrdily, že ústup německého průmyslu pokračoval i v loňském roce. Německo jako dříve vzorová průmyslová, exportně orientovaná země ztrácí půdu pod nohama s tím, jak jeho průmysl padá a žádné další odvětví jej není schopné zatím adekvátně zastoupit. Výsledkem je období šestileté stagnace, které s sebou přináší i rostoucí nezaměstnanost, slabší kupní sílu obyvatel a především frustraci.
Německý zpracovatelský průmysl se jako jeden z mála v unii nejenže nedokázal vrátit na výchozí předcovidovou úroveň produkce, ale fakticky i nejvíce v rámci EU poklesl. Reálná výroba se oproti roku 2019 snížila více než o 11 procent v důsledku propadu všech pěti nosných pilířů německého hospodářského zázraku – automobilového průmyslu, strojírenství, chemického a farmaceutického průmyslu nebo výroby kovů a kovových výrobků.
Čínský šok pro Berlín, německé firmy přestávají být konkurenceschopné. Pro Česko je to hrozba i příležitost
Image velkého úspěšného exportéra dostává zabrat v důsledku nejenom vnějších zásahů, ale především domácích chyb. Jistě, americká cla a všudypřítomná čínská konkurence jsou nepříjemnou komplikací pro firmy na zahraničním i domácím trhu, ale důsledky nedávných vlastních chyb jsou možná ještě větším problémem. Nejde přitom jenom o výsledek „vizionářské“ německé energetické politiky, které v celém regionu vděčíme za drahé energie, ale také o zahleděnost na krátkodobé cíle a ignoranci vlastních zákazníků. Aféra Dieselgate nebo „úspěch“ plánů na elektromobilitu budiž příkladem.
Zastřešujícím důsledkem toho všeho je slábnoucí konkurenceschopnost, jejíž trend mohou zvrátit pouze investice. Jak ovšem napovídají pravidelné průzkumy, podnikatelské klima v Německu investicím rozhodně nenahrává. Relativní jistota cen a dostupnosti energií, bující „zelená“ regulace a naprostá nejasnost priorit se staly překážkami tvorby nového potenciálu. Trh proto ovládla víra ve spásu v podobě fiskální expanze, dotací cen energií a bruselských subvencí problémových oborů. Při tomto vyčkávání firmy škrtají náklady všeho druhu, včetně těch investičních. Kruh neprosperity se tím uzavřel.
