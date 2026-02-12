Predikce ekonomiky je bezesporu obtížná disciplína. Ani ten sebelepší model občas nedokáže odhadnout směr či velikost změn, kterými bude ekonomika procházet (viz predikce výkonu ekonomiky USA z roku 2023 newyorského Fedu pomocí jejich modelu, podle které po roce 2024 ekonomika USA buďto poroste, zůstane stejná, nebo bude klesat). Doba navíc často volá po jednoduchých sděleních, která se na rozdíl od složitých modelů snadno interpretují a prodávají veřejnosti.
V USA koncem minulé dekády jeden takový ukazatel definovala Claudia Sahmová. Po ní pojmenované pravidlo (Sahm rule) signalizuje začátek recese, když tříměsíční klouzavý průměr míry nezaměstnanosti vzroste o 0,50 procentního bodu nebo více vzhledem k minimu tříměsíčních průměrů z předchozích 12 měsíců.
K vyhodnocení aktuální ekonomické situace je tak potřeba pohled na jednu křivku. Sahm rule (viz graf níže) bylo historicky mimořádně úspěšné ve včasné identifikaci příchodu ekonomické recese v USA. Pro centrální banku, případně vládu, to tak může být skvělý nástroj v přípravě na akomodaci ekonomických šoků.
Funkčnost Sahm rule má ale jeden nezbytný předpoklad a to je flexibilita trhu práce. Pracovní legislativa v USA umožňuje zaměstnavatelům rychle reagovat na zhoršenou ekonomickou situaci propouštěním pracovníků. Statistiky trhu práce tak zachytí nastávající recesi výrazně dříve než data o hospodářském výkonu ekonomiky, na která většinou reagují tvůrci politik.
Žádná spálená země. Česká ekonomika se rozjíždí jako před deseti lety, vrátil se optimismus
V České republice je legislativa vyloženě na straně zaměstnance. Ochrana zaměstnanosti tak zapříčiní, že pravidlo naprosto selhává a výsledek je přesně opačný – výkon ekonomiky signalizuje, jak se bude vyvíjet trh práce.
A to je škoda hned ze dvou důvodů. Jednak by vyšší flexibilita zaměstnanosti umožnila centrální bance i vládě lépe odhadovat, co se s ekonomikou zrovna děje, obzvlášť v situacích (krizích), kdy modely mají tendenci selhávat nebo jsou z nějakého důvodu nedůvěryhodné. A jednak by skrz vyšší flexibilitu trhu práce mohla celá ekonomika šoky rychleji absorbovat a tím se s nimi i rychleji vypořádat (pochopitelně za cenu nižší jistoty práce pro zaměstnance).
