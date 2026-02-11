Z médií se denně dovídáme, jakou další práci dokáže zastat umělá inteligence. Zatímco ta už dnes překládá, analyzuje data nebo například pomáhá s účetnictvím, v praxi stále obtížněji sháníme lidi na některé, často základní profese.
Očividně se v posledních letech rozcházel technologický vývoj s trhem práce v mnoha oblastech. Jednou z nich jsou služby řemeslníků a stavebních firem. A tak zatímco se diskutuje o tom, jak nás AI připraví o kancelářskou práci, instalatéra, elektrikáře nebo truhláře hledáme stále hůř – a za jejich služby platíme stále víc.
O transformaci vzdělávacího systému se mezi státem, odborníky i veřejností diskutuje řadu let. Trh mezitím dělá to, co umí nejlépe: hledá si vlastní, efektivnější řešení. A zatímco ve výrobních odvětvích produktivita, mimo jiné díky automatizaci, dlouhodobě roste, stavebnictví spíše přešlapuje na místě. Není to překvapení. Trh reaguje v různých odvětvích rozdílnou rychlostí a právě ta konzervativnější, s delším investičním cyklem, si dávají na čas. Přesto i ve stavebnictví začínají vznikat řešení, která mohou nabídnout odpověď na dlouhodobý nedostatek řemeslníků.
Po již celkem zavedených domácích inovacích, jako jsou třeba bezdrátové vypínače, vstupují razantně na scénu způsoby samotné výstavby a použitých technologií. Jednou z cest je prefabrikace – tedy výroba stavebních částí mimo staveniště, v kontrolovaných továrních podmínkách. Součástí těchto řešení jsou například předkabelované moduly pro distribuci elektřiny. V kombinaci s bezdrátovými spínači dokážou ušetřit více než 70 procent času potřebného pro instalaci.
To samozřejmě neznamená, že nám řemeslníci přestanou chybět nebo že se obejdeme bez jejich šikovnosti. Na druhou stranu však příklad naznačuje, kam by měl směřovat náš vzdělávací systém. Spíše než tlačit mladé lidi do řemesla bychom měli co nejširšímu okruhu zpřístupňovat technologie, se kterými budou jednou navrhovat další chytrá řešení. Více mozků toho totiž dokáže vytvořit mnohonásobně víc než více rukou.
