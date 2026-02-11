Jeden a čtvrt milionu osob. Je to číslo srovnatelné s Prahou, kde žije více než milion a čtyři sta tisíc lidí. Tady se však jedná o vojáky, které už Rusko ztratilo ve válce proti Ukrajině.
Statistika, kterou od 24. února 2022 vede ukrajinský generální štáb, zahrnuje všechny vojáky vyřazené z boje. Mrtvé, zajaté, dezertéry, zraněné, nezvěstné. Je to těžko představitelné množství, které je ve velkém rozporu s velikostí území, které Putin zatím dokázal dobýt.
Skutečný počet mrtvých Rusů je předmětem mystifikací z obou stran. Podle analytiků, kteří se snaží mrtvé vojáky identifikovat a evidovat pohřby na ruských hřbitovech, jsou záznamy o zhruba 180 tisíc mrtvých. Rusové však ani zdaleka z bojiště neodvážejí všechny své padlé. Některé přehledy kromě toho započítávají i odhady zabitých separatistů z původně ukrajinských oblastí, které Rusko neoprávněně pohltilo. A už jsme na číslech přesahujících tři sta tisíc, s výhledem až na čtyři sta tisíc. To odpovídá počtu obyvatel Brna.
Nas mnogo, traduje se ruský způsob boje. Kdysi se používal termín Stalinův mlýnek na maso, nyní je tu mlýnek Putinův. Připočtěme k tomu svědectví o děsivém zacházení se zajatými ukrajinskými vojáky, civilisty na obsazených územích i vlastními spolubojovníky. Výsledek je jasný – cena života je pro ruského vládce, jeho spolupracovníky, vedení armády i velitele na frontě rovna nule. Za každého ztraceného bojovníka režim dodá nějaké jiné maso…
Ruská válečná ekonomika je pyramidová hra. Nad vodou ji drží vysoké úroky, zatímco v obchodech chybí zboží
Mimořádně vysoké jsou také statistiky o zničené technice – například 11 661 tanků, 435 letadel, 347 vrtulníků, 28 lodí a tak dále. To je však jen hmota, kterou je možné vyrobit znovu. Ovšem občas se zdá, že tyto ztráty trápí Kreml a vedení armády mnohem víc než zmařené životy.
O to víc se jeví jako zvrácená láska českých rusofilů k Putinovu režimu. Vyprávějí nám o tom, jak Rusko chrání svět Slovanů před zlým Západem, ale skutečnosti Putin nechává na Ukrajině Slovany vyvražďovat. Chválí ochranu tradiční rodiny, přitom Putin sériově produkuje miliony ruských sirotků a statisíce vdov a na Ukrajině rozbil miliony rodin.
Putinovi nezáleží ani na rodině, ani na životech jejích členů. Pouze se chce zapsat do dějin, proto budou ve válce umírat další desetitisíce Rusů.
