Nepřekvapí, že firmy považují investice do umělé inteligence za jednu z priorit pro letošní rok. Je to trend – devět z deseti generálních ředitelů globálních firem předpokládá růst své společnosti odvíjející se od investic do talentů a technologií, v čele s AI. Ukazuje to průzkum EY–Parthenon CEO Outlook pro letošek s 1200 šéfy velkých firem po celém světě.
Zároveň se ukazuje, že investice do AI nejsou u naprosté většiny firem efektivní, a to i ve vztahu k využití lidských zdrojů. Velká část zaměstnanců nevyužívá možnosti AI naplno a při práci ji používá převážně k činnostem, jako je sumarizace dokumentů, vyhledávaní informací či jednoduchý průzkum.
Zaměstnanci, kteří vynikají v hlubších dovednostech práce s AI, zároveň dosahují vyšší hodnoty a najdou širší uplatnění na pracovním trhu. Když firma nedokáže využít jejich potenciál, nezohlední jejich skutečnou kvalifikaci a přidanou hodnotu v jejich finančním ohodnocení, může se stát, že o takové experty přijde.
Pro identifikaci problému se stačí podívat na data. Průzkum EY Work Reimagined 2025 ukazuje, že u zaměstnavatelů nadále převažuje trend odměňovaní na základě individuálního anebo týmového výkonu nad odměňováním dle aktuálních dovedností zaměstnance. Zatímco 82 procent zaměstnavatelů uvádí, že celková kompenzace zaměstnanců odpovídá jejich dovednostem a zkušenostem, pouze 66 procent zaměstnanců s tímto tvrzením souhlasí.
Výsledkem masivních investic do AI tak může být paradox nechtěného personálního důsledku – odchodů těch nejlepších.
Řešení není jednoduché. Kromě správné firemní strategie, jak zapojit AI, musí také personalisti prokázat flexibilitu. Když systém odměňování nebude personalizovaný a flexibilní, aby odpovídal měnícím se potřebám zaměstnanců, firmy budou i nadále utápět prostředky v umělé inteligenci, která bude „ležet ladem“.
