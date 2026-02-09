Lednový vývoj na kapitálových trzích potvrdil zkušenost z roku 2025. Doba pasivního držení nízkonákladového ETF na index S&P 500 jako bezstarostné cesty ke spokojenému důchodu je zřejmě minulostí. Index v lednu sice mírně posílil, o podobnou hodnotu však vůči koruně oslabil dolar, takže tuzemský investor odešel zhruba s nulou. Podobná kalkulace vychází i pro celý loňský rok. I když americké akcie v dolarech připsaly zisk přes 17 procent, prakticky celý jej smazalo znehodnocení dolaru.
Svět se nám mění před očima a kapitálové trhy toto geopolitické přeskupení reflektují. Spojené státy ustupují z role globálního hegemona a svět se stává multipolárním. Výkonnosti trhů tento trend neunikl. V loňském roce akcie na vyspělých trzích mimo USA „o parník“ překonaly ty americké a podobně zabraly i rozvíjející se trhy. A leden v tomto trendu pokračoval. Zatímco emerging markets připsaly devět procent a neamerické vyspělé trhy šest procent, USA jen procento. Pro dosažení výnosu i rozložení rizika dnes musí investor přemýšlet globálně a hledat i jiné zdroje diverzifikace.
Rok 2022 ukázal, že v éře umazávání nesplatitelných státních dluhů inflací tradiční mix akcií a dluhopisů nestačí. Obavy z inflace tehdy srážely ceny dluhopisů, a to s sebou stáhlo i akcie. Stále více lidí proto objevuje zlato jako ochranu proti inflaci i ztrátě důvěry v „papírový“ svět. Paradoxně na významu nabývá i hotovost, o čemž ví své Warren Buffett, který nyní drží rekordní likviditu. Jako šelma trpělivě čeká na příležitosti k nákupům za zlomky současných cen.
Prozíraví investoři diverzifikují ještě dál, do aktivních trendových strategií managed futures. Ty prokázaly schopnost chránit portfolio již mnohokrát a rekordních zisků dosáhly právě v krizových letech 2002, 2008 či 2022, kdy tradiční aktiva selhávala. Dnes jsou tyto techniky, dříve dostupné jen institucím, přístupné i drobným investorům skrze ETF fondy. Již jich existuje více než 10 a do oboru naskakují i největší jména jako BlackRock či Fidelity. Běžný investor tak získává do rukou silné nástroje, jak ochránit a zhodnotit své úspory v nové éře.
