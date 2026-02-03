Proč nejsme všichni bohatí, když stačí investovat do akciových trhů s téměř dvouciferným průměrným ročním výnosem? Vždyť dolar investovaný v roce 1871 do amerického akciového trhu (dnes zpětně reprezentovaného indexem S&P 500) by při zohlednění inflace narostl na úctyhodných 20 000 dolarů!
V nominálním vyjádření bychom se bavili zhruba o 500 000 dolarech. Přesně touhle otázkou začíná akademická práce Stocks for the Long Run Revisited s výstižným dovětkem „Výnosy, které nikdo nezískal“.
Co se dočtete dál
- Co brání tomu, abychom dosáhli výnosů, jaké nabízí S&P 500 a proč i přesto zlatá éra investování je právě teď.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.